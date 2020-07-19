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Рамос забив гол та скопіював Макгрегора – гравці збірної України відреагували, а чемпіон UFC оцінив тролінг

11:55 - Читать на русском
Рамос забив гол та скопіював Макгрегора – гравці збірної України відреагували, а чемпіон UFC оцінив тролінг
Серхіо Рамос / ФК Реал Мадрид

Капітан Реала Серхіо Рамос перебуває у відмінному настрої після першого з 2017 року чемпіонства.

На тренуванні команди 34-річний захисник забив класний гол, після чого спародіював Конора Макгрегора – знаменитого бійця UFC, який нещодавно оголосив про завершення професіональної кар'єри. Рамос позначив ірландця у Instagram, а той не забарився з відповіддю.

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"Що думаєш?" – запитав Рамос. "Дуже смачно у верхній кут, мій брате Серхіо. Вперед, Реал", – відповів Макгрегор у популярній соцмережі. До слова, на допис Рамоса відреагували гравці збірної України – Андрій Лунін та Микола Матвієнко.

Нагадаємо, Реал став чемпіоном Іспанії за тур до фінішу. Це 34-й чемпіонський титул в історії "вершкових". Що стосується Рамоса, то капітан мадридців провів феноменальний сезон. В його активі 10 голів у 34-х матчах Ла Ліги.

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What do you think, @thenotoriousmma? #HalaMadrid

Допис, поширений Sergio Ramos (@sergioramos)

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія футбольні курйози Микола Микола Матвієнко Відеоновини Андрій Андрій Лунін Конор Макгрегор Серхіо Серхіо Рамос
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