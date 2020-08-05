Макаров різко прокоментував свою відставку – екс-президент ПФЛ назвав клуби, які найбільше агітували проти нього

"Після того, що сталося, після того, що я побачив на раді ліг, я ухвалив рішення про відставку. Не подіяли наші розумні аргументи на цих всіх товаришів.

ПФЛ відреагувала на інформацію про відставку Макарова

Претендент на моє місце Олександр Каденко сидів і чекав у холі, тобто все було зрежисовано. Я йду з високо піднятою головою. Ми працювали чесно, чисто і прозоро. Перша ліга цього сезону – найкраща мінімум за останні 10 років.

Хто більш активно виступав за вашу відставку? Керівники Руха і Вереса, президент Гірник-Спорту, ​​директор ФК Оболонь-Бровар. Багато було людей. Жоден з них не виступив в мою підтримку. Всі говорили, що я не такий, що я поганий. Я зрозумів, що підтримки у мене немає. Не збираюся триматися за крісло, а спокійно йду, щоб нікому не заважати. Нехай роблять свої справи і вирішують самі", – цитує Макарова Tribuna.com.

Після 28-ми турів Першої ліги трійку лідерів очолюють Інгулець, Минай, Агробізнес.

Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи