ПФЛ відреагувала на інформацію про відставку Макарова

Професійна футбольна ліга переконана, що на клуби Першої та Другої ліги чинився тиск, аби звільнити з посади президента Сергія Макарова.

"На більшість клубів ПФЛ, які мали взяти участь у Раді ліг, за нашою інформацією, здійснювався тиск через міських голів (комунальні клуби), обласні федерації футболу, а також через Комітет з питань стадіонів (стосовно неакредитації футбольних стадіонів у випадку відмови від участі у кампанії).

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Механізм завдання шкоди розвитку Першої і Другої ліг був запущений через негайне відсторонення будь-якою ціною президента ПФЛ Сергія Макарова. Питання у тому, що норми чинного Статуту ПФЛ не передбачають можливості проведення такої маніпуляції. Порядок денний засідання Ради ліг формує президент і веде засідання також президент відповідно до прямих норм Статуту.

Сергієм Макаровим було відкрито засідання Ради Ліг, і оголошено порядок денний, першим питанням якого було час, місце і формат проведення чергової Конференції ПФЛ, на якій одним з перших питань мало бути розгляд і висловлення недовіри президенту. Конференція мала бути проведена менш ніж за три тижні, 21 серпня.

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Разом із цим деяким представникам клубів захотілося в порушення норм чинного Статуту відсторонити від виконання обов’язків президента саме на засіданні Ради ліг. Таким чином через намагання порушити норми Статуту деякими учасниками Ради ліг, Сергій Макаров змушений був закрити чергове засідання. Відтак час, місце і порядок денний підсумкової Конференції ПФЛ залишилися невизначеними.

Адміністрація ПФЛ продовжує працювати у штатному режимі, попри намагання деяких представників клубів дестабілізувати ситуацію у чемпіонаті. У зв’язку із чим запевняємо усіх учасників змагань про те, що змагання будуть дограні за спортивним принципом", – йдеться в офіційній заяві на сайті ПФЛ.

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