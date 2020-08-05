Макаров резко прокомментировал свою отставку – экс-президент ПФЛ назвал клубы, которые агитировали против него

"После того, что произошло, после того, что я увидел на совете лиг, я принял решение об отставке. Не подействовали наши разумные аргументы на этих всех товарищей.

ПФЛ отреагировала на информацию об отставке Макарова

Претендент на мое место Александр Каденко сидел и ждал в холле, то есть все было срежиссировано. Я иду с высоко поднятой головой. Мы работали честно, чисто и прозрачно. Первая лига в этом сезоне – лучшая минимум за последние 10 лет.

Кто более активно выступал за мою отставку? Руководители Руха и Вереса, президент Горняк-Спорта, директор ФК Оболонь-Бровар. Много было людей. Ни один из них не выступил в мою поддержку. Все говорили, что я не такой, что я плохой. Я понял, что поддержки у меня нет. Не собираюсь держаться за кресло, а спокойно иду, чтобы никому не мешать. Пусть делают свои дела и решают сами", – цитирует Макарова Tribuna.com.

После 28-ми туров Первой лиги тройку лидеров возглавляют Ингулец, Минай, Агробизнес.

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