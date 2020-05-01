Макаров назвав українські клуби, які не хочуть продовжувати сезон

Президент ПФЛ Сергій Макаров розповів про перспективи відновлення сезону у Першій і Другій лігах.

"На даний момент Чорноморець і Минай заявили про те, що вони не бачать перспектив, щоб чемпіонат був дограний. Ці два клуби на нещодавній нараді чітко заявили про свою позицію. Вони кажуть, що зараз це вже нереально, точка неповернення пройдена.

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Справа в тому, що дотепер не зрозуміла позиція уряду. Так, вони опублікували свої п'ять етапів виходу з карантину, але поки що нічого не прийнято. А клубам потрібна конкретика. Транспорт ходить? Ні. Готелі, кафе, ресторани працюють? Ні. А якщо ці заклади відкриються не у всіх регіонах, як тоді бути? Ті ж витрати: на дезінфекцію стадіонів, на тести всім футболістам. Адже один тест коштує 1000 гривень.

Припустимо, ми рестартуємо, і тут виявиться, що один гравець захворів. А вже йдуть змагання, і команда об'їхала п'ять міст. Що робити в такому випадку? Зупиняємо знову змагання чи одну команду закриваємо на карантин? Питань дуже багато", – сказав Макаров у коментарі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, після 19-ти турів Минай у турнірній таблиці Першої ліги посідає третю сходинку, відстаючи від лідера змагань на 2 пункти, Чорноморець – десятий.

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