Кайсар поступився Ордабаси в рамках 19-го туру чемпіонату Казахстану. Українець Євген Макаренко став автором одного з голів.

Казахстан, 19 тур

Кайсар – Ордабаси – 2:3

Голи: Бородін, 66, Совпель, 75 – Малий, 14, Макаренко, 40, Тагіберген, 71

Лідер чемпіонату ще в першому таймі зробив заявку на перемогу, відправивши у ворота Кайсара два "сухих" м'ячі. Другий забив Євген Макаренко, для якого це дебютний гол у складі Ордабаси.

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У другому таймі господарі спробували відродити інтригу завдяки двом білорусам – Бородіну та Совпелю. Втім, на гол Тагібергена відповісти не зумів уже ніхто. Слід зауважити, що нарешті в обоймі Артем Бєсєдін, який залікував травму й сьогодні був на лаві для запасних. Дебютувати йому поки не вдалося.