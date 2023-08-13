Казахстан, 19 тур

Кайсар – Ордабасы – 2:3

Голы: Бородин, 66, Совпель, 75 – Малый, 14, Макаренко, 40, Тагиберген, 71

Лидер чемпионата еще в первом тайме сделал заявку на победу, отправив в ворота Кайсара два "сухих" мяча. Второй забил Евгений Макаренко, для которого это дебютный гол в составе Ордабасы.

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Во втором тайме хозяева попытались возродить интригу благодаря двум белорусам – Бородину и Совпелю. Впрочем, на гол Тагибергена ответить не смог уже никто. Следует заметить, что наконец-то в обойме Артем Беседин, который залечил травму и сегодня был на скамейке для запасных. Дебютировать ему пока не удалось.