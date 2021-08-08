Вихованець донецького Шахтаря Віктор Коваленко покинув Аталанту з Бергамо, де не зміг закріпитися за півроку після трансферу з української Прем'єр-ліги.

Хавбек відтепер захищатиме кольори Спеції, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Орлята" взяли Коваленка в оренду на сезон. Оголошення про трансфер не минуло без курйозу. На власному веб-ресурсі Спеція у короткій біографії українця приписала йому участь у Євро-2020 в складі національної команди та навіть участь у всіх матчах групового етапу форуму. Насправді ж Коваленко пропустив чемпіонат через травму.

Нагадаємо, що 25-річний півзахисник перебрався до Італії 1 лютого за 600 тисяч євро. Проте, закріпитися в обоймі Аталанти він не зумів і провів у Серії А лише 3 хвилини проти Верони в березні.

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