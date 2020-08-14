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Барклі знову потрапив у неприємну історію – зірка Челсі ледь тримався на ногах

12:24 - Читать на русском
Барклі знову потрапив у неприємну історію – зірка Челсі ледь тримався на ногах
Барклі в матчі проти Баварії / Reuters

Півзахисник Челсі Рос Барклі все частіше з'являється у світських хроніках, аніж на футбольному полі.

Англійця зафіксували після вечірки на грецькому Міконосі у стані сильного алкогольного сп'яніння, повідомляє Daily Mail.

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Барклі вийшов у компанії, однак сам Рос ледь тримався на ногах – його підтримували знайомі. Додамо, що це не перший подібний інцидент за участю Барклі – раніше він потрапляв до скандалу із таксистом, а також танцював напівоголеним у клубі з іншим чоловіком.

До слова, півзахисник провів 31 поєдинок у складі Челсі в сезоні 2019/20, записавши до свого активу 5 голів та 5 асистів.

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Англія Челсі Челсі Рос Рос Барклі
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