Севілья вийшла у фінал Ліги Європи, здобувши вольову перемогу над Манчестер Юнайтед

МЮ здорово почав поєдинок, вже на 50-й секунді організувавши удар по воротах з меж штрафного у виконанні Фернандеша. Його накрили, Севілья огризнулася контрвипадом, але на 7-й хвилині андалусійці пропустили класну атаку: Погба покотив м'яч повз Кунде на Рашфорда, який пробив з лівого краю штрафного метрів з п'яти – Буну врятував, добити захисники не дали. При цьому вже після удару Маркуса в його ногу в підкаті влетів Дієго Карлос, за що Фелікс Брих призначив пенальті. Бруну Фернандеш впевнено його реалізував – це був вже 22-й пенальті "дияволів" у сезоні.

На 13-й хвилині подвоїти перевагу МЮ міг Фред, який відкрився на правому краю карного майданчика та хитнув захисника, однак подальший удар бразильця був неточним. Севілья на 16-й відповіла швидкою атакою лівим флангом з пострілом Окампоса з гострого кута – де Хеа парирував. Після цього обидві команди хвилин десять почергово атакували вільні зони один одного, по декілька разів вриваючись на ударні позиції, але небезпечних моментів не виникало. На полі відбувалися веселі гойдалки на високих швидкостях.

Зрештою, в цих гойдалках Севілья заколихала суперника. На 25-й хвилині манкуніанці дозволили Окампосу пробити головою з кутового (вище воріт), а на 27-й вони вже виймали м'яч із сітки: все той же Окампос класним пасом з лівого флангу запустив у штрафний Регілона, а той прострілив на дальню стійку під замикання Сусо – іспанець пробив у дотик в ближній кут! 1:1.

Не можна сказати, що МЮ перехопив ініціативу після пропущеного гола, однак моменти виникали виключно біля воріт Севільї. Так, вже на 28-й хвилині Фернандеш замикав подачу з кутового (неточно), на 29-й він же спробував забити з центру поля (ще гірше), а на 33-й красива комбінація за участі Рашфорда та Погба завершилась ударом Марсьяля з лінії штрафного – над поперечиною! На 38-й хвилині прямим ударом зі стандарту метрів з 30-ти вистрілив Рашфорд, змусивши Буну парирувати перед собою, а вже у компенсований час Фернандеш обробив передачу Погба й з підйому пробив з дальньої дистанції – Буну потягнув у красивому стрибку! Зрештою, на перерву команди пішли за нічийного рахунку.

Старт другого тайму у МЮ видався фантастичним. "Червоні дияволи" (цього вечора вони були "чорними") створили супермоменти: на 47-й хвилині Грінвуд з пасу Фернандеша вийшов сам на сам з Буну й пробив у дальній – Яссін врятував; на 50-й Марсьяль двічі стріляв з гострого кута з мінімальної дистанції, але Буну знову парирував! Ще два удари було блоковано! На 52-й та 53-й хвилинах Марсьяль і сам виривався віч-на-віч з Буну, але і тут переграти голкіпера не вдалося. Ціна резервного воротаря Севільї після цих епізодів повинна була вирости втричі, чого не скажеш про оборону андалусійців.

Хулен Лопетегі на 58-й хвилині зняв з гри Окампоса та Ен-Несірі, а потім і Сусо, кинувши у бій де Йонга, Ель-Хаддаді та Васкеса. Особливого ефекту в атаці ці заміни не принесли, але Севільї вдалося відвести гру від власних воріт хоча б у центр поля. Там у нудній позиційній боротьбі пройшли наступні 20 хвилин, за які вболівальники побачили три моменти невисокої якості: Погба на 69-й потужно пробив з дистанції над воротами, Грінвуд на 70-й стріляв у захисника, а Хордан на 73-й зі стандарту влучив у руку Фернандешу – міг бути пенальті, але його не призначили.

Так спокійно матч тривав до 78-ї хвилини, аж поки Севілья не забила знущальницько простий гол: Навас подав з правого флангу на лінію воротарського, а де Йонг, вискочивши з-за спини Ліндельофа, розстріляв ворота з п'яти метрів – 2:1!

МЮ потрібно було йти уперед, однак Ола-Гуннер Сульшер до 87-ї хвилини не зробив жодної заміни! До того часу "дияволи" могли як пропустити внаслідок удару Васкеса після кутового (вище воріт), так і забити з пенальті за фол проти Фернандеша – втім, Фелікс Брих, порадившись з VAR, відмовився вказувати на "позначку". Після цього на полі з'явилися, Мата, Джеймс, Фосу-Менса та Ігало. У них було шість компенсованих хвилин, аби врятувати матч, однак нічого цікавого у манкуніанців не виходило. На 90+5-й вони ще й ледь не пропустили у контратаці, яку запоров де Йонг. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу андалусійців.

Таким чином, Севілья стала першим фіналістом Ліги Європи. Її суперником стане переможець пари Інтер – Шахтар.