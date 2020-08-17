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Севілья – Манчестер Юнайтед: Скоулз вимагає продажу головного антигероя "червоних дияволів"

12:02 - Читать на русском
Севілья – Манчестер Юнайтед: Скоулз вимагає продажу головного антигероя "червоних дияволів"
Пол Скоулз / Reuters

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз проаналізував помилки свого колишнього клубу в 1/2 фіналу Ліги Європи проти Севільї.

26’ Хесус Сусо
78’ Люк де Йонг
 
Бруну Фернандеш 9’
9’ Бруну Фернандеш
26’ Хесус Сусо
78’ Люк де Йонг

"Манчестер Юнайтед заслужив на перемогу, у цьому немає сумнівів. Вони були найкращою командою. Треба відзначити другий гол, гра захисту була шокуючою. Лінделеф і Магуайр вдвох побігли на ближню стійку. Був лише один центрфорвард, і Лінделеф повинен був бачити його. Тоді Ван-Біссака повинен був накрити його.

Севілья – Манчестер Юнайтед – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Безумовно, Лінделеф, як центральний захисник, повинен слідкувати за форвардом, але навіть його тіло було під неправильним кутом. Якби Манчестер Юнайтед уникнув цього гола, я думаю, вони змогли б забити, тому що Севілья виглядала збитою з пантелику. Не виглядало так, що андалусійці організували б ще один момент, окрім цього.

Я не впевнений, що Лінделеф буде достатньо хорошим в статусі партнера для Магуайра. Я думаю, що їм потрібен більш домінуючий захисник поруч з Харрі", – наводить слова Скоулза Goal з посиланням на BT Sport.

Нагадаємо, Севілья мінімально обіграла Манчестер Юнайтед (2:1), а вирішальний гол забив Люк Де Йонг після жахливої гри оборони "червоних дияволів".

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Севілья – Манчестер Юнайтед – 2:1 – відео голів та огляд матчу
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Теги
Ліга Європи Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Пол Пол Скоулз Віктор Віктор Лінделеф Харрі Харрі Магуайр Трансфери Манчестер Юнайтед Севілья - Манчестер Юнайтед
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