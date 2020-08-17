Севілья – Манчестер Юнайтед: Скоулз вимагає продажу головного антигероя "червоних дияволів"

"Манчестер Юнайтед заслужив на перемогу, у цьому немає сумнівів. Вони були найкращою командою. Треба відзначити другий гол, гра захисту була шокуючою. Лінделеф і Магуайр вдвох побігли на ближню стійку. Був лише один центрфорвард, і Лінделеф повинен був бачити його. Тоді Ван-Біссака повинен був накрити його.

Севілья – Манчестер Юнайтед – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Безумовно, Лінделеф, як центральний захисник, повинен слідкувати за форвардом, але навіть його тіло було під неправильним кутом. Якби Манчестер Юнайтед уникнув цього гола, я думаю, вони змогли б забити, тому що Севілья виглядала збитою з пантелику. Не виглядало так, що андалусійці організували б ще один момент, окрім цього.

Я не впевнений, що Лінделеф буде достатньо хорошим в статусі партнера для Магуайра. Я думаю, що їм потрібен більш домінуючий захисник поруч з Харрі", – наводить слова Скоулза Goal з посиланням на BT Sport.

Нагадаємо, Севілья мінімально обіграла Манчестер Юнайтед (2:1), а вирішальний гол забив Люк Де Йонг після жахливої гри оборони "червоних дияволів".

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