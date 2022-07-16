"Манчестер Юнайтед – особливий клуб, і мені кортить розпочати. Я багато разів мав честь грати на Олд Траффорд, але зробити це у червоній футболці Юнайтед – приголомшливе почуття.

Еріксен офіційно став гравцем Манчестер Юнайтед – дивовижне повернення після зупинки серця на Євро

Я бачив роботу Еріка в Аяксі, знаю рівень деталізації та підготовки, з якими він та його співробітники працюють щодня. Зрозуміло, він фантастичний тренер. Поговоривши з ним і дізнавшись більше про його бачення і про те, як він хоче, щоб команда грала, я ще більше з нетерпінням чекаю на майбутнє. Я все ще маю великі амбіції в грі і знаю, що можу проводити велику кількість матчів. Це ідеальне місце для продовження мого шляху", – цитує Еріксена прес-служба МЮ.

Нагадаємо, 30-річний данець перебрався на Олд Траффорд вільним агентом. Ще рік тому він пережив зупинку серця під час матчу Євро і взагалі не знав, чи зможе продовжити кар'єру.

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