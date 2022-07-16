"Манчестер Юнайтед – особый клуб, и мне не терпится начать. Я много раз имел честь играть на Олд Траффорд, но сделать это в красной футболке Юнайтед – потрясающее чувство.

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Я видел работу Эрика в Аяксе, знаю уровень детализации и подготовки, с которыми он и его сотрудники работают каждый день. Разумеется, он – фантастический тренер. Поговорив с ним и узнав больше о его видении и о том, как он хочет, чтобы команда играла, я с еще большим нетерпением жду будущего. У меня все еще есть большие амбиции в игре и я знаю, что могу проводить большое количество матчей. Это идеальное место для продолжения моего пути", – цитирует Эриксена пресс-служба МЮ.

Напомним, 30-летний датчанин перебрался на Олд Траффорд свободным агентом. Еще год назад он пережил остановку сердца во время матча Евро и вообще не знал, сможет ли продолжить карьеру.

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