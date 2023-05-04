Перед командою Дієго Сімеоне маячила надія обійти одвічного суперника в турнірній таблиці. Зі своїм завданням Атлетіко впорався відмінно завдяки чудовій грі Антуана Грізманна. Француз перебуває в неймовірній формі. В трьох матчах поспіль він відзначається результативними діями. Кадіс отримав перший гол у свої ворота вже на другій хвилині. Атлетіко влаштував фестиваль, забивши ще чотири м'ячі. Гол престижу записав у свій актив Лосано.

Атлетіко завдяки історичному перфомансу Грізманна обійшов Реал у таблиці, Вільяреал майже вбив інтригу в боротьбі за ЛЧ

Завдяки перемозі, команда Сімеоне піднялася на другу сходинку у турнірній таблиці, випереджаючи Реал на один бал. Кадіс опинився на 15 місці з 35 очками. Відрив від зони вильоту становить всього один пункт.