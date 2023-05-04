Перед командой Диего Симеоне маячила надежда обойти извечного соперника в турнирной таблице. Со своей задачей Атлетико справился отлично благодаря великолепной игре Антуана Гризманна. Француз находится в невероятной форме. В трех матчах подряд он отмечается результативными действиями. Кадис получил первый гол в свои ворота на второй минуте. Атлетико устроил фестиваль, забив еще четыре мяча. Гол престижа записал в свой актив Лосано.

Атлетико благодаря историческому перфомансу Гризманна обошел Реал в таблице, Вильяреал почти убил интригу в борьбе за ЛЧ

Благодаря победе, команда Симеоне поднялась на второе место в турнирной таблице, опережая Реал на один балл. Кадис оказался на 15-м месте с 35 очками. Отрыв от зоны вылета составляет всего один пункт.