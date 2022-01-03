Люк де Йонг зробив зворушливий подарунок юному вболівальнику Барселони
15:07 - Читать на русском
Нападник Барселони Люк де Йонг продовжує завойовувати любов уболівальників "блаугранас".
Барселона подарувала невеличкий сюрприз для вболівальників, влаштувавши відкрите тренування під час презентації Феррана Торреса.
Гольове повернення де Йонга у відеоогляді матчу Мальорка – Барселона
Під час цього Люк де Йонг зробив красивий подарунок для зовсім маленького прихильника каталонців, подарувавши йому м'яч.
Додамо, що вчора нідерландець приніс перемогу Барселоні, забивши єдиний гол у ворота Мальорки (1:0). Ця перемога дозволила "блаугранас" піднятись у топ-5 Ла Ліги.
Барселона експериментальним складом мінімально здолала Мальорку і піднялась у топ-5 Ла Ліги
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