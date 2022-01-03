Барселона подарувала невеличкий сюрприз для вболівальників, влаштувавши відкрите тренування під час презентації Феррана Торреса.

Гольове повернення де Йонга у відеоогляді матчу Мальорка – Барселона

Під час цього Люк де Йонг зробив красивий подарунок для зовсім маленького прихильника каталонців, подарувавши йому м'яч.

Додамо, що вчора нідерландець приніс перемогу Барселоні, забивши єдиний гол у ворота Мальорки (1:0). Ця перемога дозволила "блаугранас" піднятись у топ-5 Ла Ліги.

Барселона експериментальним складом мінімально здолала Мальорку і піднялась у топ-5 Ла Ліги