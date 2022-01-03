Барселона подарила небольшой сюрприз для болельщиков, устроив открытую тренировку во время презентации Феррана Торреса.

Голевое возвращение де Йонга в видеообзоре матча Мальорка – Барселона

Во время этого Люк де Йонг сделал красивый подарок для совсем маленького поклонника каталонцев, подарив ему мяч.

Добавим, что вчера нидерландец принес победу Барселоне, забив единственный гол в ворота Мальорки (1:0). Эта победа позволила "блаугранасу" подняться в топ-5 Ла Лиги.

Барселона экспериментальным составом минимально одолела Мальорку и поднялась в топ-5 Ла Лиги