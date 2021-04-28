Півзахисник Динамо Карлос Де Пена розповів про вплив коронавірусу на футбол, згадавши при цьому українців.

"Не дуже добре грати без фанів на трибунах. І хоча в якийсь момент люди повернулися на стадіони в Україні, але ситуація погіршилася – матчі знову почали проводити за закритими дверима. Це не подобається футболістам.

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Нам приємно бачити заповнені трибуни, особливо коли виграємо титул. Ми стали чемпіонами, нам довелося святкувати тільки між собою. Кілька фанатів приєдналися до святкування, але це не те.

Карантинні заходи залишають бажати кращого в Україні, тому що люди їх не поважають. Це призвело до того, що ми опинилися на примусовому карантині, були закриті торгові центри, ресторани. Ми проводимо час вдома, насолоджуємося компанією сім'ї, тренуємося. Ви повинні дбати про себе, поки все не закінчиться", – цитує Де Пену Salimo.

Нагадаємо, уругваєць виступає за "біло-синіх" з квітня 2019 року. У поточному сезоні хавбек провів 31 матч, відзначився 7 голами та 6 асистами.

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