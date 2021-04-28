"Не очень хорошо играть без болельщиков на трибунах. И хотя в какой-то момент люди вернулись на стадионы в Украине, но ситуация ухудшилась – матчи снова начали проводить за закрытыми дверями. Это не нравится футболистам.

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Нам приятно видеть заполненные трибуны, особенно когда выиграем титул. Мы стали чемпионами, нам пришлось праздновать только между собой. Несколько фанатов присоединились к празднованию, но это не то.

Карантинные меры оставляют желать лучшего в Украине, потому что люди их не уважают. Это привело к тому, что мы оказались на принудительном карантине, были закрыты торговые центры, рестораны. Мы проводим время дома, наслаждаемся компанией семьи, тренируемся. Вы должны заботиться о себе, пока все не закончится", – цитирует Де Пену Salimo.

Напомним, уругваец выступает за "бело-синих" с апреля 2019 года. В текущем сезоне хавбек провел 31 матч, отметился 7 голами и 6 ассистами.

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