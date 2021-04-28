"Переїзд до Сполучених Штатів був чудовою можливістю. МЛС – це ліга, яка швидко зростає. Я розмовляв з представниками Далласа, і вони проявили до мене великий інтерес. Вони бачили мене частиною свого проекту, але тоді від'їзд був не для мене.

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У той час Динамо не прийняло пропозицію. Вони хотіли, щоб я залишився. Треба було закінчити чемпіонат, і я повинен був це прийняти. Тепер у мене залишилося шість місяців за контрактом, і я подивлюся, що буду робити. Коли ринок відкривається, приходять пропозиції від різних команд. Ми оберемо найкраще рішення", – пояснив Де Пена в інтерв'ю Salimo.

Нагадаємо, уругваєць виступає за "біло-синіх" з квітня 2019 року. У поточному сезоні хавбек провів 31 матч, відзначився 7 голами та 6 асистами.

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