Як футбольний світ відреагував на перемогу Усика: "Він здолав росіянина в самому серці Москви!"

Усик з українським прапором тріумфує в Москві

Українець Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, перемігши росіянина Мурата Гассієва у Москві.

Наші футболісти та функціонери, звісно, не залишили поза увагою історичний тріумф українського боксу та вітали Усика в соціальних мережах. Цілком можливо, що перемозі Олександра було приділено навіть більше уваги, ніж матчу Шахтар – Динамо за Суперкубок України.

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Чи не найпалкіше підтримував Усика форвард Альбасете Роман Зозуля, який був дуже активним по завершенні бою у соціальних мережах.

Вразив наш боксер і російського коментатора Олексія Андронова, який щиро вітав усіх своїх друзів з України та закликав "берегти Усика".

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