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Як футбольний світ відреагував на перемогу Усика: "Він здолав росіянина в самому серці Москви!"

11:09 3421 Читать на русском
Як футбольний світ відреагував на перемогу Усика: "Він здолав росіянина в самому серці Москви!"
Усик з українським прапором тріумфує в Москві

Українець Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, перемігши росіянина Мурата Гассієва у Москві.

Наші футболісти та функціонери, звісно, не залишили поза увагою історичний тріумф українського боксу та вітали Усика в соціальних мережах. Цілком можливо, що перемозі Олександра було приділено навіть більше уваги, ніж матчу Шахтар – Динамо за Суперкубок України.

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Чи не найпалкіше підтримував Усика форвард Альбасете Роман Зозуля, який був дуже активним по завершенні бою у соціальних мережах.

Вразив наш боксер і російського коментатора Олексія Андронова, який щиро вітав усіх своїх друзів з України та закликав "берегти Усика".

Шеф-редактор "Футбол 24" також не дрімав...

Денис Олійник своє фразою влучив у яблучко: "Уся країна гордиться тобою".

Коментатор каналів Футбол 1/Футбол 2 Кирило Круторогов дивився бій, хоча й зізнався, що не "знається на боксі".

Журналіст Олександр Гапоненко вважає, що Усик зробив усім хороший настрій на весь день.

Денис Бойко після перемоги над Шахтарем одразу переключився на бокс: "Браво чемпіон".

Відомий коментатор Віктор Вацко також проміняв сон на бій Усика...

...як і форвард Кайсеріспора Артем Кравець.

Агент Андрія Ярмоленка та ще низки українських футболістів Вадим Шаблій приєднується до вітань...

Хавбек Генка Руслан Маліновський називає Усика "красавчиком".

А ось президент ФФУ Андрій Павелко підозрює, що один із секретів успіху українського боксера – любов до футболу.

Брутальний футбол – у своєму стилі. Без коментарів...

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Андрій Павелко Віктор Вацко Вадим Шаблій Статті Головне Олександр Усик Світ Денис Бойко Денис Бойко Роман Зозуля Роман Зозуля Артем Кравець Артем Кравець Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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