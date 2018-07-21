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Олександр Усик і футбол: як збірна України втратила потенційного хавбека, а Динамо отримало рейтингового товариша

12:30 2430 Читать на русском
Олександр Усик і футбол: як збірна України втратила потенційного хавбека, а Динамо отримало рейтингового товариша
Олександр Усик
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" розповідає про чемпіона світу з боксу за версіями WBO і WBC у важкій вазі Олександра Усика. Про це знають не всі – український атлет міг заявити про себе у зовсім іншому виді спорту.

Сьогодні у Москві відбудеться фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії. На ринг вийдуть місцевий боксер Мурат Гассієв, чемпіон світу за версіями IBF та WBA, і українець Олександр Усик – володар поясів за версіями WBO і WBC.

Бій розпочнеться близько опівночі за київським часом. Спершу фаворитом у букмекерів вважався Усик. Приміром, авторитетна контора William Hill приймала ставки на українського боксера із коефіцієнтом 1,9. Перемогу Гассієва оцінювали як 2,75. Зараз же в обох суперників абсолютна рівновага – по 1,9.

Поєдинок, у якому зашкалюватиме рівень політики. Ми ж зробимо нестандартний фінт, розповівши про Олександра Усика у... футболі.

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Спершу у житті Олександра з’явився зовсім не бокс і навіть не кікбоксинг. Він записався у секцію сімферопольської Таврії. Наприкінці 90-х головний футбольний клуб Криму не хапав зірок із неба і здебільшого боровся за виживання у Вищій лізі. Олексій Антюхін, Олександр Гайдаш, Андрій Опарін, брати Кунденки – пригадуєте їх? Вони надихали Усика, який грав у півзахисті, проте ентузіазму хлопця вистачило ненадовго.

"Для того, щоб іти далі, потрібні були чималі кошти – платити за тренування, поїздки, купувати екіпіровку. У моїх батьків, звичайних робітників (мати – із Чернігівщини, батько – із Сумщини, – "Футбол 24"), не було грошей, щоб оплатити це все. А секція боксу була безкоштовною", – розповів Олександр після перших гучних перемог на професіональному рингу.

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Людину можна прогнати із футболу, а от футбол із людини – нізащо. Тож Усик зберіг тісні зв’язки із футбольною сферою. Він підтримує національну збірну України, а от серед клубів віддає перевагу київському Динамо. Досить часто українського важковаговика можна зустріти на НСК Олімпійський – він топить за "біло-блакитних" у матчах найвищого рівня.

"Якби я грав за Динамо – вони б перемагали, – переконаний Усик. – Я – півзахисник, але можу і в захисті зіграти".

Уявили?

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Усик досі на "ти" із м’ячем. Восени 2017-го він дебютував за ветеранську збірну України і в першому ж матчі відзначився хет-триком – справжній тараний форвард! Граючи пліч-о-пліч із Ревою, Цихмейструком, Нагорняком, Бєліком, Ващуком та іншими легендами, Усик виглядав достатньо гармонійно. Дивимося!

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Якщо в Україні боксер підтримує Динамо, то на міжнародній арені захоплюється Барселоною. Цьогоріч Усик побував на двох поєдинках "блаугранас" – проти Атлетіко у Прімері, а також проти Челсі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. При цьому Сашко одягав футболку каталонського гранда і висловлював у соцмережах своє захоплення грою Ліонеля Мессі. Приніс йому задоволення і перегляд матчу Еспаньйол – Реал. "Папуги" у тому поєдинку здобули мінімальну перемогу над головним ворогом Барселони.

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Природно, що у топового українського супертяжа є безліч друзів із футбольного світу. Приміром, Роман Зозуля регулярно підтримує Усика і вітає його із черговими перемогами. Аналогічно – Роман Безус, Артем Федецький...

зозуля усик

А ветеранська збірна України на чолі із Мироном Маркевичем під час свого турне Південною Америкою записала відеозвернення безпосередньо із культової Бомбонери, салютуючи Олександру з нагоди видовищної перемоги над Брієдісом.

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У квітні, коли англійська Прем'єр-ліга виходила на фінішну пряму, а Ман Сіті із Олександром Зінченком на повній швидкості мчав до чемпіонського титулу, Усик дав оригінальну пораду українському легіонеру щодо того, як закріпитися в основному складі "містян": "Треба рвати дупу так, щоб вона кипіла".

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Чим відрізняється футбол від боксу? Олександр Усик знає відповідь на це запитання.

"Футболіст впав і крутиться половину поля. Це від своєї слабкості, напевно. Але не всі так поводяться. Знаєте, чим відрізняється бокс від футболу? Коли у футболі падають, то кричать "Було, було". А коли у боксі падають, то встають і кажуть "Не було!"

Краще не скажеш.

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Динамо Динамо Головне Статті Олег Бабій Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Збірна України Олександр Усик
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