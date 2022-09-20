"Перехід у Барселону підняв мою самооцінку, дав новий поштовх. Розумію, що повинен вирішувати долю матчів, і не боюся цієї відповідальності. Було непросто потрапити в цей клуб, але мені це вдалося. Я щасливий. Зараз я перебуваю там, де і хотів бути. Це унікальний досвід.

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"Золотий м'яч"? Барселона – це команда, в якій багато футболістів вигравали його. Думаю, що шлях до "Золотого м'яча" у складі Барселони коротший, ніж у Баварії", – цитує Лєвандовскі Mundo Deportivo.

Церемонія вручення "Золотого м'яча-2022" відбудеться 17 жовтня в Парижі. Лєвандовскі, який улітку перейшов із Баварії в Барсу за 45 мільйонів євро, потрапив у топ-30 претендентів на нагороду.

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