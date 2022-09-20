Левандовски: "Золотой мяч" легче выиграть в Барселоне, чем в Баварии
Нападающий "сине-гранатовых" поразмышлял над шансами получить главную индивидуальную награду в футболе.
"Переход в Барселону поднял мою самооценку, дал новый толчок. Понимаю, что должен решать судьбу матчей, и не боюсь этой ответственности. Было непросто попасть в этот клуб, но мне это удалось. Я счастлив. Сейчас я нахожусь там, где и хотел быть .Это уникальный опыт.
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"Золотой мяч"? Барселона – это команда, в которой многие футболисты выигрывали его. Думаю, что путь к "Золотому мячу" в составе Барселоны короче, чем в Баварии", – цитирует Левандовски Mundo Deportivo.
Церемония вручения "Золотого мяча-2022" состоится 17 октября в Париже. Левандовски, перешедший летом из Баварии в Барсу за 45 миллионов евро, попал в топ-30 претендентов на награду.
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