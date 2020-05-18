Лєвандовскі заявив про плани стати головним тренером Шахтаря

Колишній півзахисник і віце-капітан донецького Шахтаря Маріуш Лєвандовскі розповів про тренерські амбіції.

"Звичайно, я пам'ятаю роботу кожного тренера в Шахтарі чи збірній Польщі. Але коли граєш, не так багато помічаєш. Ти футболіст і слухаєш наставника. Вже зараз, коли став тренером, я згадую, як діяв один або інший. Дещо з тренувального процесу можна застосовувати. Але все ж потрібно мати своє. Кожен тренер індивідуальний.

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Кажуть, мрії завжди збуваються. Хочу досягти успіху як тренер. Як футболіст ставився до всього дуже серйозно, так і зараз. Звичайно, хотілося б коли-небудь бути тренером Шахтаря. Життя покаже. Нещодавно сміявся: коли починав у Польщі, у команди були помаранчеві кольори.

Зараз, вже як тренер, перша і друга команди – обидві з помаранчевими кольорами. Можливо, буде й третя. Зараз я дуже задоволений, що працюю в Термаліці. Серйозні люди, можна будувати команду. І набиратися досвіду як тренер, адже людина вчиться завжди. Багато що залежить від того, яка в тебе команда. Кожен тренер хотів би мати в розпорядженні футболістів, як в великих клубах", – цитує Лєвандовскі прес-служба Шахтаря.

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Нагадаємо, 41-річний поляк грав в Україні упродовж 13 сезонів, захищаючи кольори донецького Шахтаря (174 матчі, 21 гол) та Севастополя (75 матчів, 14 голів). У статусі тренера Лєвандовскі має досвід роботи з польськими Заглембе і Термалікою