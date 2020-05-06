"Я міг заробити багато грошей": екс-гравець збірної Польщі – про відмову від переходу в Шахтар

Колишній хавбек збірної Польщі Аркадіуш Радомскі пригадав, як міг скласти компанію Маріушу Лєвандовскі в Шахтарі.

"Було два клуби. Спочатку Борусія Менхенгладбах, але, наскільки я знаю, Херенвен хотів від них занадто багато грошей. Ще був хороший варіант з донецьким Шахтарем, але потім я вирішив не йти. Я міг заробити багато грошей, але разом з дружиною вирішив залишитися тут.

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Діти були маленькими, я просто хотів відпочити. Я справжній сім'янин і просто хотів бути поруч з будинком і грати не так далеко. В Нідерландах все було прекрасно.

Зрештою, в Україну поїхав Лєвандовскі. Він провів у Шахтарі 9 років і заробив купу грошей. Він казав, що це дійсно був хороший вибір, це великий клуб. Він був дуже задоволений цим, тепер у нього є квартира в Дубаї або Катарі. Що ж, це наш вибір, правильно? Але я задоволений тим, що зробив, це найголовніше", – цитує Радомскі Feanonline.

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