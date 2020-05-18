Левандовски заявил о планах стать главным тренером Шахтера

Бывший полузащитник и вице-капитан донецкого Шахтера Мариуш Левандовски рассказал о тренерских амбициях.

"Конечно, я помню работу каждого тренера в Шахтере или сборной Польши. Но когда играешь, не так много замечаешь. Ты футболист и слушаешь наставника. Уже сейчас, когда стал тренером, я вспоминаю, как действовал один или другой. Кое-что из тренировочного процесса можно применять. Но все же нужно иметь свое. Каждый тренер индивидуален.

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Говорят, мечты всегда сбываются. Хочу добиться успеха как тренер. Как футболист относился ко всему очень серьезно, так и сейчас. Конечно, хотелось бы когда-нибудь быть тренером Шахтера. Жизнь покажет. Недавно смеялся: когда начинал в Польше, у команды были оранжевые цвета.

Сейчас, уже как тренер, первая и вторая команды – обе с оранжевыми цветами. Возможно, будет и третья. Сейчас я очень доволен, что работаю в Термалике. Серьезные люди, можно строить команду. И набираться опыта как тренер, ведь человек учится всегда. Многое зависит от того, какая у тебя команда. Каждый тренер хотел бы иметь в распоряжении футболистов, как в больших клубах", – цитирует Левандовски пресс-служба Шахтера.

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Напомним, 41-летний поляк играл в Украине на протяжении 13 сезонов, защищая цвета донецкого Шахтера (174 матча, 21 гол) и Севастополя (75 матчей, 14 голов). В статусе тренера Левандовски имеет опыт работы с польскими Заглембе и Термаликой.