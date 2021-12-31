Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі може похизуватися неймовірною колекцією нагород у 2020 році.

Мюнхенці у Twitter опублікували фотографію зірки у ліжку зі всіма командними та індивідуальними трофеями.

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Лєвандовскі довелося потіснитися, щоб усі "сусіди" помістилися в кадр. Серед них – "вухатий" трофей переможця Ліги чемпіонів, "салатниця" Бундесліги, приз найкращого гравця ФІФА та чимало інших.

Додамо, що незабаром колекція Лєвандовскі та Баварія може поповнитися ще однією нагородою – на початку лютого мюнхенці полетять в Катар, де відбудеться клубний чемпіонат світу.

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