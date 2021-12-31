Нападающий Баварии Роберт Левандовски может похвастаться невероятной коллекцией наград в 2020 году.

Мюнхенцы в Twitter опубликовали фотографию звезды в постели со всеми командными и индивидуальными трофеями.

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Левандовски пришлось потесниться, чтобы все "соседи" поместились в кадр. Среди них – "ушастый" трофей победителя Лиги чемпионов, "салатница" Бундеслиги, приз лучшего игрока ФИФА и многие другие.

Добавим, что вскоре коллекция Левандовски и Бавария может пополниться еще одной наградой – в начале февраля мюнхенцы полетят в Катар, где состоится клубный чемпионат мира.

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