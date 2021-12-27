Globe Soccer Awards назвала переможця голосування в номінації "Найкращий гравець 2020 року".

Європейська асоціація клубів (ECA) і Європейська асоціація футбольних агентів (EFAA) провела традиційну церемонію нагородження Globe Soccer Awards 2020 року.

Роналду здобув нагороду найкращому футболісту століття, випередивши Шевченка та інших легенд

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі здобув чергову індивідуальну перемогу, ставши найкращим гравцем року. Додамо, що поляк перервав гегемонію Кріштіану Роналду, який отримував цей приз останні 4 роки і 6 разів загалом.

Додамо, що в аналогічній номінації серед футбольних клубів перемогла команда Лєвандовскі – Баварія. Для мюнхенців це друга перемога у номінації після тріумфу в 2013-му. Цьогоріч відбулася ювілейна десята церемонія.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му