Каталонці все ще мають фінансові проблеми, які керівництво спробує вирішити влітку. Роберт Лєвандовскі в Барселоні отримує 20 мільйонів євро на рік. Як повідомляє Meczyki з посиланням на журналіста Хосе Альварес з El Chiringuito, саме висока зарплатня є причиною того, що поляка влітку можуть відпустити в інший клуб.

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Взимку до Барселони приєднається Вітор Роке, що посилить конкуренцію в лінії атаки. Наразі Лєвандовскі перебуває не в найкращій формі, тому може програти конкуренцію молодому бразильцю. Журналіст зазначає, що на форварда найімовірніше будуть претендувати клуби з Саудівської Аравії. Барселона зможе отримати від трансферу Лєвандовскі близько 20-25 мільйонів євро.

Нагадаємо, що контракт 35-річного нападника з каталонцями діє до 2026 року. Загалом Роберт Лєвандовскі відіграв у складі "блаугранас" в 63 матчах, в яких забив 41 гол та віддав 12 результативних передач.

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