Каталонцы все еще имеют финансовые проблемы, которые руководство попытается решить летом. Роберт Левандовски в Барселоне получает 20 миллионов евро в год. Как сообщает Meczyki со ссылкой на журналиста Хосе Альварес из El Chiringuito, именно высокая зарплата является причиной того, что поляка летом могут отпустить в другой клуб.

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Зимой к Барселоне присоединится Витор Роке, что усилит конкуренцию в линии атаки. Сейчас Левандовски находится не в лучшей форме, поэтому может проиграть конкуренцию молодому бразильцу. Журналист отмечает, что на форварда вероятнее всего будут претендовать клубы из Саудовской Аравии. Барселона сможет получить от трансфера Левандовски около 20-25 миллионов евро.

Напомним, что контракт 35-летнего нападающего с каталонцами действует до 2026 года. В общем Роберт Левандовски сыграл в составе "блаугранас" в 63 матчах, в которых забил 41 гол и отдал 12 результативных передач.

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