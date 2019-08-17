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Лєвандовскі встановив рекорд Бундесліги, забивши перший гол нового сезону

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Лєвандовскі встановив рекорд Бундесліги, забивши перший гол нового сезону
Роберт Лєвандовскі / фото із соцмереж

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі відзначився забитим голом у матчі 1-го туру чемпіонату Німеччини проти Герти.

Поляк відкрив рахунок у грі на 24-й хвилині звітного поєдинку. Як повідомляє прес-служба Баварії, 30-річний форвард став першим в історії Бундесліги футболістом, кому вдавалося відзначитися в 5 поспіль матчах-відкриттях чемпіонату Німеччини.

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До сьогоднішнього вечора Лєвандовскі ділив рекорд зі Штефаном Кісслінгом і Класом-Яном Хунтелааром – по 4 подібних гри з голами.

Відзначимо, що в другому таймі Роберт оформив дубль, реалізувавши пенальті, чим врятував Баварію від поразки у першому матчі нового чемпіонату.

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Теги
Баварія Баварія Німеччина Бундесліга Відеоновини Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі
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