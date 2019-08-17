Лєвандовскі встановив рекорд Бундесліги, забивши перший гол нового сезону

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі відзначився забитим голом у матчі 1-го туру чемпіонату Німеччини проти Герти.

Поляк відкрив рахунок у грі на 24-й хвилині звітного поєдинку. Як повідомляє прес-служба Баварії, 30-річний форвард став першим в історії Бундесліги футболістом, кому вдавалося відзначитися в 5 поспіль матчах-відкриттях чемпіонату Німеччини.

Баварія у стартовому матчі Бундесліги сенсаційно розписала нічию з Гертою

До сьогоднішнього вечора Лєвандовскі ділив рекорд зі Штефаном Кісслінгом і Класом-Яном Хунтелааром – по 4 подібних гри з голами.

Відзначимо, що в другому таймі Роберт оформив дубль, реалізувавши пенальті, чим врятував Баварію від поразки у першому матчі нового чемпіонату.

Баварія нарешті програє чемпіонство? Хто з молодих тренерів проб'ється в єврокубки? Головні інтриги Бундесліги-2019/20