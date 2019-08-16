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Левандовски установил рекорд Бундеслиги, забив первый гол нового сезона

16 августа 23:59 52 Читати українською
Левандовски установил рекорд Бундеслиги, забив первый гол нового сезона
Роберт Левандовски / фото из соцсетей

Нападающий Баварии Роберт Левандовски отметился забитым голом в матче 1-го тура чемпионата Германии против Герты.

Поляк открыл счет в игре на 24-й минуте отчетного поединка. Как сообщает пресс-служба Баварии, 30-летний форвард стал первым в истории Бундеслиги футболистом, кому удавалось отличиться в 5 подряд матчах-открытиях чемпионата Германии.

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До сегодняшнего вечера Левандовски делил рекорд по Штефаном Кисслингм и Класом-Яном Хунтелааром – по 4 подобных игры с голами.

Отметим, что во втором тайме Роберт оформил дубль, реализовав пенальти, чем спас Баварию от поражения в первом матче нового чемпионата.

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Бавария Бавария Германия Бундеслига Видеоновости Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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