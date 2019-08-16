Баварія у стартовому матчі Бундесліги сенсаційно розписала нічию з Гертою

В рамках першого туру чемпіонату Німеччини Герта на виїзді розписала бойову нічию з Баварією. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У п’ятницю ввечері честі розпочати новий сезон Бундесліги 2019/20 удостоїлись мюнхенська Баварія та берлінська Герта. "Біло-голубі" для минулорічного чемпіона Німеччини – суперник доволі незручний. Варто згадати хоча б той факт, що саме після поразки від Герти у попередньому сезоні свого місця ледь не позбувся наставник Баварії Ніко Ковач. Однак це вже у минулому, а сьогодні на "Альянц Арені" нова зустріч, яка відкриває гонку за "Срібну салатницю".

Зі стартовим свистком господарі одразу ж кинулись до воріт суперника намагаючись розпечатати ворота Руне Ярстейна – протягом перших двох хвилин баварці створили два небезпечні моменти. Далі Серж Гнабрі майстерно скидав на Тьягу Алькантара і той пробивав по центру воріт – голкіпер впевнено забрав м’яч. У відповідь Карім Рекік намагався накрутити суперника, але захисники нейтралізували небезпеку. Після перших десяти хвилин берлінці трохи загасили стартовий натиск господарів і перемістили гру у центр поля.

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Згодом Мюллер з межі штрафного майданчика завдавав удару у дальній кут. М’яч промайнув повз ворота. І одразу ж Марко Груїч знайшов пасом Ведада Ібішевіча – той низом пробивав по воротах Мануеля Нойєра. На одинадцятій хвилині Левандовскі впав у штрафному майданчику суперника, але арбітр вирішив що все було у рамках правил і захисник Герти Лукас Клюнтер просто підставив спину Роберту. За мить Ведад Ібішевіч знову загрожував воротам суперника, однак послизнувся при нанесенні удару і м’яч пролетів поруч зі стійкою. Баварці продовжували нагнітати і лише ціною надзусиль захисникам Герти вдавалось відбиватись. Однак на 25-й хвилині оборона берлінців не встояла: Лєвандовскі підібрав м’яч у центрі поля, віддав на Йозуа Кімміха і помчаву штрафний суперника, де замкнув передачу від Сержа Гнабрі.

За десять хвилин одна з небагатьох атак Герти закінчилась курйозним голом: після удару Доді Люкебакіо м’яч влучив у спину Ведаду Ібішевічу і залетів у ворота. І буквально одразу ж Герта вийшла вперед: Марко Груїч отримавши вбивчу передачу, опинився віч-на-віч із голкіпером і оббігши його, спокійно відправив м'яч у сітку. Шоковані мюнхенці намагалися відігратись, але захисники Герти на куражі чітко відпрацьовували в обороні.

Другий тайм також розпочався з атак господарів: міг забивати Коман, але захисник бувально ліг під м’яч, а на добиванні Левандовський зіграв вкрай невдало. На 58-й хвилині арбітр на вимогу асистента раптово зупинив гру і побіг до системи VAR, аби переглянути один з епізодів. Як наслідок рефері призначив одинадцятиметровий за фол проти Лєвандовскі – Груїч завалив Роберта у воротарському майданчику. Поляк чітко реалізував пенальті зрівнявши рахунок у матчі.

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Після забитого гола баварці не зупинились, а навпаки увімкнули підвищену швидкість створюючи все нові і нові моменти біля воріт суперника. Іноді лише якесь диво рятувало ворота Герти від стовідсоткового гола, як наприклад після пасу Гнабрі на набігаючого Толіссо, перед яким залишались порожні ворота.... На 77-й хвилині дуже небезпечний штрафний виконував Ондрей Дуда, але м’яч після його удару влучив у стінку, а після добивання пролетів вище воріт. За чотири хвилини до закінчення другого тайму чудову можливість забити втратив Гнабрі – м’яч просвистів над поперечиною. Фінальний штурм баварців так і не призвів до забитого гола і матч закінчився бойовою нічиєю.