toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
БАВАРІЯ АТЛЕТІК - БАРСЕЛОНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Баварія у стартовому матчі Бундесліги сенсаційно розписала нічию з Гертою

16 серпня 23:29 424 Читать на русском
Баварія у стартовому матчі Бундесліги сенсаційно розписала нічию з Гертою
Баварія – Герта – 2:2

В рамках першого туру чемпіонату Німеччини Герта на виїзді розписала бойову нічию з Баварією. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

25’ Роберт Лєвандовскі
59’ Роберт Лєвандовскі
 
Доді Люкебакіо 36’
Марко Груїч 39’
25’ Роберт Лєвандовскі
36’ Доді Люкебакіо
39’ Марко Груїч
59’ Роберт Лєвандовскі

У п’ятницю ввечері честі розпочати новий сезон Бундесліги 2019/20 удостоїлись мюнхенська Баварія та берлінська Герта. "Біло-голубі" для минулорічного чемпіона Німеччини – суперник доволі незручний. Варто згадати хоча б той факт, що саме після поразки від Герти у попередньому сезоні свого місця ледь не позбувся наставник Баварії Ніко Ковач. Однак це вже у минулому, а сьогодні на "Альянц Арені" нова зустріч, яка відкриває гонку за "Срібну салатницю".

Зі стартовим свистком господарі одразу ж кинулись до воріт суперника намагаючись розпечатати ворота Руне Ярстейна – протягом перших двох хвилин баварці створили два небезпечні моменти. Далі Серж Гнабрі майстерно скидав на Тьягу Алькантара і той пробивав по центру воріт – голкіпер впевнено забрав м’яч. У відповідь Карім Рекік намагався накрутити суперника, але захисники нейтралізували небезпеку. Після перших десяти хвилин берлінці трохи загасили стартовий натиск господарів і перемістили гру у центр поля.

Баварія підписала Перішіча

Згодом Мюллер з межі штрафного майданчика завдавав удару у дальній кут. М’яч промайнув повз ворота. І одразу ж Марко Груїч знайшов пасом Ведада Ібішевіча – той низом пробивав по воротах Мануеля Нойєра. На одинадцятій хвилині Левандовскі впав у штрафному майданчику суперника, але арбітр вирішив що все було у рамках правил і захисник Герти Лукас Клюнтер просто підставив спину Роберту. За мить Ведад Ібішевіч знову загрожував воротам суперника, однак послизнувся при нанесенні удару і м’яч пролетів поруч зі стійкою. Баварці продовжували нагнітати і лише ціною надзусиль захисникам Герти вдавалось відбиватись. Однак на 25-й хвилині оборона берлінців не встояла: Лєвандовскі підібрав м’яч у центрі поля, віддав на Йозуа Кімміха і помчаву штрафний суперника, де замкнув передачу від Сержа Гнабрі.

За десять хвилин одна з небагатьох атак Герти закінчилась курйозним голом: після удару Доді Люкебакіо м’яч влучив у спину Ведаду Ібішевічу і залетів у ворота. І буквально одразу ж Герта вийшла вперед: Марко Груїч отримавши вбивчу передачу, опинився віч-на-віч із голкіпером і оббігши його, спокійно відправив м'яч у сітку. Шоковані мюнхенці намагалися відігратись, але захисники Герти на куражі чітко відпрацьовували в обороні.

Другий тайм також розпочався з атак господарів: міг забивати Коман, але захисник бувально ліг під м’яч, а на добиванні Левандовський зіграв вкрай невдало. На 58-й хвилині арбітр на вимогу асистента раптово зупинив гру і побіг до системи VAR, аби переглянути один з епізодів. Як наслідок рефері призначив одинадцятиметровий за фол проти Лєвандовскі – Груїч завалив Роберта у воротарському майданчику. Поляк чітко реалізував пенальті зрівнявши рахунок у матчі.

Растаман, "новий Йовіч" і той, хто виграв від кризи Коно. 8 талантів Бундесліги, які можуть стати відкриттям сезону

Після забитого гола баварці не зупинились, а навпаки увімкнули підвищену швидкість створюючи все нові і нові моменти біля воріт суперника. Іноді лише якесь диво рятувало ворота Герти від стовідсоткового гола, як наприклад після пасу Гнабрі на набігаючого Толіссо, перед яким залишались порожні ворота.... На 77-й хвилині дуже небезпечний штрафний виконував Ондрей Дуда, але м’яч після його удару влучив у стінку, а після добивання пролетів вище воріт. За чотири хвилини до закінчення другого тайму чудову можливість забити втратив Гнабрі – м’яч просвистів над поперечиною. Фінальний штурм баварців так і не призвів до забитого гола і матч закінчився бойовою нічиєю.

blog_ava
АЗ – Маріуполь, Ліга Європи: закономірна втрата першого представника у єврокубках та головна біда українських команд
16 серпня
10762
Теги
Баварія Баварія Німеччина Герта Герта Баварія - Герта
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
27
хв
Ворскла
14:00
СК Дніпро-1
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук