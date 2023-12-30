Нападник Барселони Віктор Роке взяв участь у відкритому тренуванні з новою командою.

Каталонці повернулися з різдвяних канікул і провели тренування перед глядачами. Вперше публіка наживо побачила нового гравця Барселони Вітора Роке, який взимку приєднався до команди.

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Захисник Рональд Араухо навіть на тренуванні не робить нікому потурань. Роберт Лєвандовскі відчув на собі міць захисника, який ледь не повалив поляка на землю. А Вітору Роке вдалося вперше відзначитися у футболці каталонців.

Нагадаємо, що Барселона зіграє проти Лас Пальмас в четвер, 4 січня 2024 року.

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