Нападающий Барселоны Виктор Роке принял участие в открытой тренировке с новой командой.

Каталонцы вернулись с рождественских каникул и провели тренировку перед зрителями. Впервые публика вживую увидела нового игрока Барселоны Витора Роке, который зимой присоединился к команде.

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Защитник Рональд Араухо даже на тренировке не делает никому поблажек. Роберт Левандовски почувствовал на себе мощь защитника, который едва не повалил поляка на землю. А Витору Роке удалось впервые отличиться в футболке каталонцев.

Напомним, что Барселона сыграет против Лас Пальмас в четверг, 4 января 2024 года.