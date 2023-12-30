Нападник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд вдало виступає за Хетафе на правах оренди. Він став ціллю Барселони.

Англійський форвард продовжує реабілітувати свою кар'єру в чемпіонаті Іспанії. Впевнена гра Мейсона Грінвуда за Хетафе привернула увагу кількох грандів.

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Як повідомляє The Sun, Барселона не втрачає надії підписати 22-річного нападника влітку. Щоб переконати Грінвуда каталонці готові навіть віддати йому культову 10-ку, під якою грав Ліонель Мессі. Трансфер коштуватиме Барселоні 40 мільйонів фунтів.

Складе конкуренцію каталонцям в боротьбі за Грінвуда Атлетіко, який теж хоче посилити лінію атаки. Хетафе планував викупити Мейсона у Манчестер Юнайтед, але перевершити пропозиції двох лідерів Ла Ліги не зуміє.

У поточному сезоні Грінвуд зіграв за Хетафе у 15 матчах у всіх турнірах. В його активі п'ять голів та чотири результативні передачі.

Нагадаємо, що в Англії Мейсон Грінвуд потрапив за ґрати через звинувачення у зґвалтуванні. Лише в лютому всі обвинувачення були зняті.

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