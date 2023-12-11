"Это была очень сложная игра для нас. Думаю, в некоторых моментах они были лучше нас. Мы пытались что-то сделать, но это было трудно.

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Должны продолжать работать и мыслить позитивно. Против Жироны был не наш день. Мы знали насколько будет тяжелой игра. Мы должны проанализировать то, что произошло, и попытаться выиграть остальные матчи. Стараемся выкладываться на полную", – цитирует Mundo Deportivo.

Напомним, Роберт Левандовски отметился голом в ворота Жирона на 19 минуте. Впрочем, это не помогло Барселоне добыть хотя бы ничью в дерби. В итоге команда Хави проиграла 2:4.

Сейчас "блаугранас" находится на четвертом месте с 34 баллами. От Жироны, которая лидирует в таблице, Барселона отстает на семь очков.

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