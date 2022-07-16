"Поляк отримав, що хотів: довгостроковий контракт, навіть на один рік більше, ніж хотів у Баварії. Річ не в самому переході, а у тому, що чотири роки у Барсі стали для мене найбільшим сюрпризом.

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Тепер я ще більше розумію Роберта. Та й загалом він плюс-мінус заробить вдвічі більше, ніж міг заробити б у Баварії до 2024 року. Наприкінці своєї кар'єри він здійснить свою мрію, прийнявши виклик в Іспанії", – цитує Маттеуса AS.

За даними преси, зарплатня 33-річного поляка у "блаугранас" становити 30 мільйонів євро до сплати податків – це близько 14 млн "чистими". З Барсою Роберт підпише контракт на 3 роки з опцією продовження ще на один.

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