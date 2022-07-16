"Поляк получил, что хотел: долгосрочный контракт, даже на один год больше, чем хотел в Баварии. Дело не в самом переходе, а в том, что четыре года в Барсе стали для меня самым большим сюрпризом.

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Теперь я еще больше понимаю Роберта. Да и вообще он плюс-минус заработает вдвое больше, чем мог бы заработать в Баварии до 2024 года. В конце своей карьеры он осуществит свою мечту, приняв вызов в Испании", – цитирует Маттеуса AS .

По данным прессы, зарплата 33-летнего поляка в "блаугранас" составит 30 миллионов евро до уплаты налогов – это около 14 млн "чистыми". С Барсой Роберт подпишет контракт на три года с опцией продления еще на один.

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