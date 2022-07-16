Барселона та Баварія нарешті узгодили деталі переходу форварда збірної Польщі, повідомляє офіційний сайт іспанців. Контракт буде підписаний у разі успішного проходження медогляду, який є формальністю.

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За інформацією преси, мюнхенці зароблять на продажі 33-річного Лєвандовскі 45 мільйонів євро. Ще 5 млн передбачені у вигляді бонусів. Угода Роберта буде розрахована на три сезони й міститиме опцію пролонгації ще на один рік. У Барселону супербомбардир прибуде завтра, 17 липня.

Нагадаємо, Лєвандовскі перейшов у Баварію вільним агентом із Борусії Дортмунд у 2014-му. У Мюнхені поляк виграв 8 чемпіонських титулів Бундесліги, три кубки Німеччини та Лігу чемпіонів 2019/20. Загалом Роберт награв 374 матчі, забивши 344 м'ячі (з них 50 – в сезоні 2021/22).

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