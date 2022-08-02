Болельщики Баварии не скрывают своего пренебрежительного отношения к перешедшему в Барселону Роберту Левандовски.

Вчера поляк посетил базу мюнхенцев, чтобы попрощаться с персоналом и бывшими партнерами.

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У ворот собралась небольшая толпа фанатов Баварии, но отнюдь не для благодарности вчерашнему любимцу. Когда Левандовски покидал базу на автомобиле, ему закричали "Hala Madrid!". По всей видимости, болельщики немецкого клуба не хотят видеть успехи звезды в футболке Барселоны.

Напомним, Левандовски со своим агентом более месяца давили на Баварию и достигли своего. Трансфер 33-летнего бомбардира стоил 40 млн евро+10 млн бонусами.

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