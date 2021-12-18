Баварії вдалось розгромити Вольфсбург у 17-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Томас Мюллер відкрив рахунок вже на старті, вдало зігравши на добиванні. "Ротен" переважали, що у другому таймі конвертувалось ще в три голи. Уваги варті неймовірної краси удари Лероя Сане й Роберта Лєвандовскі.

Баварія розгромила Вольфсбург – рекорд Лєвандовскі та гол+пас Мюллера у 400-му матчі в Бундеслізі

Баварія набрала 43 очки та закріпила своє лідерство на вершині турнірної таблиці Бундесліги. Вольфсбург, який залишився з 20-ма заліковими балами в активі, розташувався на 12-й сходинці.