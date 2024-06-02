Лівий берег не зміг прорватись до Прем'єр ліги, розписавши нічию з Оболонню (1:1) після поразки у першому матчі. Звіт читайте на "Футбол 24".

У першому матчі Оболонь святкувала мінімальну, але заслужену перемогу. Поєдинок при цьому виявився не дуже цікавим – було занадто боротьби, фолів, кросів, стандартів, але не моментів. Від другої зустрічі очікували чогось подібного.

У стартові 45 хвилин зміст гри не змінився. Підопічні Валерія Іващенка все так же добре почували себе в антифутбольному середовищі, завдавши 11 ударів проти 3-х у Лівого берега, хоча явних гольових нагод не виникало. Пригадується тільки удар Черненка з відскоку метрів з 15-ти (неточно), замикання Мединського головою з лінії воротарського (зависоко) та лонгшот Суханова (без проблем для голкіпера).

Набагато цікавіше стало на початку другого тайму, коли Оболонь несподівано залишилась у меншості. Осман високо підняв ногу в боротьбі за м'яч, однак Сухоручко випередив його та отримав по голові – Микола Балакін дав другу жовту. "Пивовари" залишились у меншості.

Цей епізод стався на 51-й хвилині, а вже на 54-й Лівий берег забив гол! Мисик виконав подачу з кутового на ближню стійку, а Сіднней зіграв на замиканні – 1:0! Підопічні Віталія Первака зрівняли рахунок за сумою двох матчів, залишаючись у більшості на весь другий тайм.

Оболоні довелося пережити неприємну 10-хвилинку. Не можна сказати, що Лівий берег домінував, однак представники Першої ліги чинили тиск, а команда з УПЛ залишалася без моментів. Тим більш неочікуваним став гол "зелено-білих" на 65-й хвилині після вкидання з ауту.

Дедух вибив м'яч на ногу Черненку, той пробив метрів з 20-ти, а Слотюк заблокував – втім, на добиванні зіграв Краснопір. 1:1! За сумою двох матчів Оболонь знову вийшла вперед.

Лівий берег зумів відповісти на цей гол ударом Миколи Когута з розвороту низом. Вийшло точно в руки Рибці. Цей момент стався аж на 87-й хвилині – а за 14 хвилин до цього "пивовари" могли закривати гру. Суханов отримав передачу від Краснопіра, розвернувся на лівому краю штрафного й бахнув під поперечину, однак Механів парирував.

На останній хвилині компенсованого часу Микола Когут міг стати героєм, але його класний удар зі стандарту, пройшов над поперечкою. Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию – Оболонь за результатом 2-матчевого протистояння перемогла Лівий берег (1:0, 1:1). Команда Валерія Іващенка залишається в УПЛ!

"Починаєш думати про містику": кіпер Вереса про дивного аргентинця в Карпатах, міні-армію вдома і кохану з Верес TV