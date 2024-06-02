Український захисник Дмитро Нємчанінов покинув Минай, повідомляє офіційний сайт "лисів".

Карпати ведуть переговори щодо двох гравців Миная і екс-лідера Олександрії

У 34-річного оборонця завершився контракт з закарпатцями і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.



Нагадаємо, Дмитро – вихованець Динамо, за яке і дебютував на професіональному рівні. Встиг пограти за Дністер, вінницьку Ниву, Зірку, Волинь, Чорноморець, Олімпік, Десну, Рух, Верес, Перемогу, російські Крилья Совєтов та словацьку Нітру. За Минай грав з серпня 2022 року. У сезоні, що минув, провів 23 матчі (без результативних дій).

Загалом у футболці закарпатців відіграв 51 поєдинок, увійшовши у топ-3 гравців з найбільшою кількістю ігор. Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

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