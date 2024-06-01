Півзахисник Баварії Йозуа Кімміх досі не виріши, за яку команду хоче виступати у сезоні 2024/25.

Мюнхенці запросили на посаду головного тренера Венсана Компані. Йозуа Кімміх якомога швидше хоче зрозуміти, як його збирається використовувати новий головний тренер Баварії, а лише потім розв'язувати питання з пролонгацією контракту.

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За даними Bild, 29-річний півзахисник може розглянути можливість переходу в Реал. На відміну від Барселони, мадридці зможуть задовольнити фінансові запити футболіста. Варіант із "кулес" наразі не такий актуальний.

Нагадаємо, що чинна угода Кімміха з Баварією закінчується влітку 2025 року. Загалом півзахисник відіграв за мюнхенців у 390 матчах, в яких забив 42 голи та віддав 104 асисти.

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