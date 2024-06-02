Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн частково визначився зі стартовим складом на товариську гру проти України.

Нагельсманн на прес-конференції підтвердив, що в стартовому складі спарингу з Україною вийде центрбек Штутгарта Вальдемар Антон, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

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Скоріше за все, пару в центрі оборони йому складе чемпіон Німеччини у складі Байєра – Йонатан Та.

Додамо, що Антон провів у складі збірної Німеччини лише 1 гру – зіграв 1 хвилину проти Франції. У поточному сезоні Вальдемар провів 37 матчів за Штутгарт, в яких відзначився голом та 4 асистами. Йонатан Та має куди більше досвіду в складі Бундестім – 23 поєдинки. А за Байєр Та зіграв у 48 зустрічах (6 голів та 1 асист).

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