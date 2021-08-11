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Забітцер зібрався під крило Нагельсманна, – журналіст

Толіссо не входить у плани тренерського штабу мюнхенців. Баварія націлилася на підписання лідера РБ Лейпциг Забітцера за орієнтовно 15 млн євро. Частину коштів "ротен" прагнуть виручити з продажу Толіссо. Відступні за французького хавбека цілком прийнятні – 10 млн. Влітку 2017-го Ліон отримав за нього 41,5 млн у євровалюті.

У сезоні 2020/21 Корентен Толіссо через розрив сухожилля провів лише 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. У складі мюнхенців уродженець Рони здобув 12 трофеїв. Він, зокрема, доклався до треблу торік.

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