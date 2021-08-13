Форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски с 1-го тура нового сезона взялся переписывать исторические достижения чемпионата. Поляк забил в первом тайме противостояния с Боруссией Менхенгладбах.

Нападающий семь сезонов подряд забивает в стартовом туре немецкого первенства, сообщает Opta Sports.

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Левандовски обновил рекорд Бундеслиги. Забитый в ворота "жеребцов" мяч стал для польского форварда 295-м в составе Баварии. Он проводит свой 330-й поединок в футболке мюнхенцев.

К слову, в сезоне 2020/21 Роберт Левандовски провел 29 матчей в чемпионате Германии, в которых забил 41 мяч. Такая результативность позволила ему побить "вечный" рекорд Герда Мюллера (40 голов за сезон).

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